Знаменитый баскетболист Шакил О`Нил рассказал о своей команде мечты всех времён. О`Нил включил себя в команду.



Шак разместил в своём «инстаграме» состав команды мечты, куда, кроме него, вошли также Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Аллен Айверсон.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее Шак назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно. О`Нил раскритиковал баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, который отказался приезжать в расположение клуба.

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