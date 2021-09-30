Шакил О'Нил рассказал о своей команде мечты всех времён
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Знаменитый баскетболист Шакил О`Нил рассказал о своей команде мечты всех времён. О`Нил включил себя в команду.
Шак разместил в своём «инстаграме» состав команды мечты, куда, кроме него, вошли также Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Аллен Айверсон.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Ранее Шак назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно. О`Нил раскритиковал баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, который отказался приезжать в расположение клуба.
Новость по темеШакил О'Нил назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно
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