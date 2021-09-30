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ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Милану» в матче-открытии сезона Евролиги

ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Милану» в матче-открытии сезона Евролиги
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Московский ЦСКА начал с поражения новый сезон Евролиги, уступив в гостях итальянскому «Милану». Встреча завершилась со счётом 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15) в пользу миланского клуба.

В первой четверти баскетболисты Димитриса Итудиса доминировали на площадке, добившись преимущества в восемь очков. Однако уже во втором игровом отрезке преимущество ЦСКА сократилось до минимума. После большого перерыва «Милан» продолжил набирать обороты, увеличивая отрыв от гостей. В заключительной четверти «армейцы» не сумели навязать борьбу сопернику.

Apr 2, 2021 — Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2021, четверг. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 74
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпия Милан: Родригес - 17, Шилдс - 17, Мелли - 15, Хайнс - 13, Холл - 11, Грант - 3, Датоме - 3, Риччи - 3, Митоглу - 2, Дилэйни, Мораскини, Тарчевски
ЦСКА: Лундберг - 13, Клайберн - 12, Курбанов - 10, Хэкетт - 9, Швед - 9, Фойгтман - 8, Шенгелия - 7, Боломбой - 3, Григонис - 3, Антонов, Милутинов, Ухов

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Габриэль Лундберг с 13 очками, у «Милана» по 17 очков набрали Серхио Родригес и Шейвон Шилдс.

Напомним, в первом матче игрового дня «Монако» оказался сильнее «Панатинаикоса» со счётом 75:63, Майкл Джеймс набрал 10 очков.

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