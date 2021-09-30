ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Милану» в матче-открытии сезона Евролиги

Московский ЦСКА начал с поражения новый сезон Евролиги, уступив в гостях итальянскому «Милану». Встреча завершилась со счётом 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15) в пользу миланского клуба.
В первой четверти баскетболисты Димитриса Итудиса доминировали на площадке, добившись преимущества в восемь очков. Однако уже во втором игровом отрезке преимущество ЦСКА сократилось до минимума. После большого перерыва «Милан» продолжил набирать обороты, увеличивая отрыв от гостей. В заключительной четверти «армейцы» не сумели навязать борьбу сопернику.
Apr 2, 2021 — Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Габриэль Лундберг с 13 очками, у «Милана» по 17 очков набрали Серхио Родригес и Шейвон Шилдс.
Напомним, в первом матче игрового дня «Монако» оказался сильнее «Панатинаикоса» со счётом 75:63, Майкл Джеймс набрал 10 очков.
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