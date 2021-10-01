«Бруклин» определился с позицией по поводу обмена Кайри Ирвинга

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» окончательно отказался от идеи возможного обмена Кайри Ирвинга в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса. Как сообщает Bleacher Report, руководители «Нетс» не стали рассматривать подобную идею, несмотря на проблемы с отказом Ирвинга от вакцинации.



Напомним, Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки. В частности, Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50–60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря.

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