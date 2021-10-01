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Джоэл Эмбиид резко высказался в адрес Бена Симмонса и обвинил его в потере звезды

Джоэл Эмбиид резко высказался в адрес Бена Симмонса и обвинил его в потере звезды
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид резко высказался в адрес одноклубника запросившего обмен Бена Симмонса и обвинил его в том, что команда потеряла звёздного атакующего защитника Джимми Батлера в межсезонье-2019.

«Наша команда всегда строилась с учётом потребностей Бена. Таким образом, просто удивительно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Считаю сложившуюся ситуацию странной, разочаровывающей, фактически неуважительной по отношению к остальной команде. Можно вернуться к причине, по которой мы когда-то избавились от Джимми Батлера и подписали Эла Хорфорда. Я считаю, что уход Батлера был ошибкой. Бену просто нужно было играть с мячом, и мы потеряли Джимми», — приводит слова Эмбиида Complex.

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