Джоэл Эмбиид резко высказался в адрес Бена Симмонса и обвинил его в потере звезды
Поделиться
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид резко высказался в адрес одноклубника запросившего обмен Бена Симмонса и обвинил его в том, что команда потеряла звёздного атакующего защитника Джимми Батлера в межсезонье-2019.
«Наша команда всегда строилась с учётом потребностей Бена. Таким образом, просто удивительно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Считаю сложившуюся ситуацию странной, разочаровывающей, фактически неуважительной по отношению к остальной команде. Можно вернуться к причине, по которой мы когда-то избавились от Джимми Батлера и подписали Эла Хорфорда. Я считаю, что уход Батлера был ошибкой. Бену просто нужно было играть с мячом, и мы потеряли Джимми», — приводит слова Эмбиида Complex.
Комментарии
- 1 октября 2021
-
08:30
-
08:25
-
06:10
-
00:46
-
00:39
- 30 сентября 2021
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:26
-
21:50
-
20:59
-
19:46
-
18:46
-
17:21
-
16:44
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
11:48
-
10:53
-
09:23
-
00:25
- 29 сентября 2021
-
23:31
-
22:19
-
21:21
-
20:13
-
19:15
-
18:31
-
18:03
-
16:59
-
15:47
-
14:57
-
13:52
-
13:44
-
13:39
Партнерский контент