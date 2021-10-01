Этторе Мессина прокомментировал победу над ЦСКА и высказался о травмированном Милутинове

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поделился мнением о матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (84:74) и пожелал здоровья получившему травму ноги центровому соперников Николе Милутинову.
«Думаю, мы выступили нормально. Мы работаем и становимся лучше. «Милан» не станет лучшей командой в мире, но мы серьёзно работаем, и я рад за игроков, которые получили награду в виде победы. Позвольте мне праздновать 24 часа, а потом мы подумаем о нашем следующем сопернике «Басконии». Было приятно играть дома при хорошей поддержке болельщиков. Важно снова играть при атмосфере, когда люди за пределами площадки вовлечены в игру. Хочу пожелать всего наилучшего центровому ЦСКА Николе Милутинову, потому что всегда грустно, когда недавно травмировавшийся игрок снова получает травму», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
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