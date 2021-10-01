Эргин Атаман объяснил провал «Эфеса» в матче с «Реалом»
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Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал поражение своей команды в первом матче сезона Евролиги с мадридским «Реалом» — 69:82 (15:32, 20:18, 13:18, 21:14).
«Думаю, мы проиграли матч ещё в первой четверти. В стартовой десятиминутке наша игра была ужасной. Не припомню, чтобы когда-то ещё мы так плохо начинали. У нас не было ни одного ассиста, и при этом мы допустили шесть потерь.
Ощущение, будто мы приехали в Мадрид, чтобы посмотреть город как туристы. Больше мне сказать нечего. Сложно на что-то надеяться, когда пропускаешь 32 очка в первой четверти, а разница по её итогам становится минус 17. Немыслимо. Остаётся лишь поздравить «Мадрид», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.
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