Эргин Атаман объяснил провал «Эфеса» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал поражение своей команды в первом матче сезона Евролиги с мадридским «Реалом» — 69:82 (15:32, 20:18, 13:18, 21:14).

«Думаю, мы проиграли матч ещё в первой четверти. В стартовой десятиминутке наша игра была ужасной. Не припомню, чтобы когда-то ещё мы так плохо начинали. У нас не было ни одного ассиста, и при этом мы допустили шесть потерь.



Ощущение, будто мы приехали в Мадрид, чтобы посмотреть город как туристы. Больше мне сказать нечего. Сложно на что-то надеяться, когда пропускаешь 32 очка в первой четверти, а разница по её итогам становится минус 17. Немыслимо. Остаётся лишь поздравить «Мадрид», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.