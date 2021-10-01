Гомельский отреагировал на поражение ЦСКА от «Милана» в Евролиге

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал поражение, которое потерпел ЦСКА в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).



«Все игроки ЦСКА старались на площадке. Но противник играл с большей самоотдачей, особенно в защите. Так что всем армейцам (за матч) четвёрки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Владимир также ответил на вопрос, за счёт чего команды главного тренера «Милана», Этторе Мессины, доставляют максимальное неудобство своим соперникам.



«Во всех командах, которые тренировал Этторе Мессина, защита преобладала над нападением. Вот и в мачте с ЦСКА «Милан» победил за счёт защиты. Кроме того, Мессина предпочитает позиционное нападение быстрому прорыву. Все его команды очень бережливо относились к владению мячом, стараясь не допускать потерь», — рассказал специалист.

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