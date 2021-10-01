Отказавшийся от вакцинации игрок «Далласа»: я больше верю в народную медицину

Разыгрывающий «Далласа» Трэй Бёрк отказался от вакцинации от коронавиурса и объяснил свою позицию.



«Я больше верю в холистическую и народную медицину, чем в фармацевтическую промышленность, или то, что мы называем фармацевтическими препаратами. Я не имею ничего против выбора, который сделали мои партнёры по команде. Они испытывают то же самое к моему выбору и полностью поддерживают моё решение», — приводит слова Бёрка репортёр Fox 4 News Майк Дуси в своём «твиттере».



В настоящий момент в НБА были привиты 95 процентов игроков. НБА и профсоюз игроков лиги договорились о сохранении строгих требований для невакцинированных баскетболистов в сезоне-2021/2022.



Среди непривитых игроков оказались такие баскетболисты, как Кайри Ирвинг, Эндрю Уиггинс и Брэдли Бил.