Аналитик НБА объяснил, почему «Лейкерс» ничего не выиграют с Расселлом Уэстбруком

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не удастся выиграть титул с Расселлом Уэстбруком в составе из-за его отношения к команде. Ранее Уэстбрук заявил, что его задача — подталкивать Энтони Дэвиса и мотивировать его выкладываться на все сто процентов в каждом матче.



«Это заявление Расселла Уэстбрука на первой пресс-конференции — именно та причина, по которой Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не смогут выиграть с ним. н входил на пресс-конференцию не на цыпочках, а выбив дверь ногой. Он считает, что пришло его время взять команду под свой контроль. Расселл посмел бросить вызов Энтони Дэвису? Он ясно дал понять, что тот не выкладывается на все сто процентов в каждом матче», — сказал Скип Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.