Леброн Джеймс рассказал, почему «Лейкерс» провалились в прошлом сезоне

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о причинах провала команды в прошлом сезоне.
«Вся энергия, которая у нас была, испарилась после того, как чемпионский сезон закончился. Жизнь оказалась слишком напряжённой из-за короткой паузы. Ребятам не дали возможности передохнуть. В этом сезоне на первых двух тренировках было больше энергии, чем за весь прошлый сезон.
В этот раз у меня была возможность уделить время себе, своей семье, своим друзьям, чтобы перенастроиться. Я воспользовался свободным временем, чтобы больше работать над собой и приехать в тренировочный лагерь в наилучшей возможной форме на данный момент», — цитирует Леброна Джеймса Silver Screen & Roll.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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