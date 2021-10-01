Велимир Перасович назвал причину поражения УНИКСа от «Зенита»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом» (69:70).
«Во-первых, поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Во второй половине они чётко знали, чего хотят. В начале заключительной четверти гостям удалось переломить игру. После большого перерыва мы испытывали проблемы в атаке. Не могли забить лёгкие мячи и иногда принимали неверные решения в переходе, из-за чего нам не удавалось конвертировать свою хорошую защиту в набранные очки.
Не справились с Бэроном на периметре. Ключевым стал момент, когда он забил три трёхочковых подряд. Кроме того, на протяжении всей встречи у нас были проблемы на подборе», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
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