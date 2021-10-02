«Филадельфия» не выплатила Бену Симмонсу положенные $ 8,25 млн в пятницу

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не получил свою часть зарплаты в размере $ 8,25 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Как сообщил другой инсайдер, Марк Стейн, причитающаяся Симмонсу сумма за вычетом штрафов будет выплачена игроку после обмена.
По структуре своего контракта Симмонс получает по 25 процентов годовой зарплаты 1 июля и 1 октября. Остальные 50 процентов выплачиваются 12 частями, начиная с 15 ноября.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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