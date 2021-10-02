Чарльз Баркли назвал три лучшие команды сезона НБА

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мыслями о трёх лучших командах, вступающих в предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Баркли, такими клубами являются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».



«Очевидно, что «Лейкерс» будут хороши. И в «Бруклин Нетс» тоже всё будет здорово. Но «Милуоки Бакс» — чемпионы. Итак, для меня это три лучшие команды в НБА прямо сейчас, без определённого порядка», — сказал Баркли во время интервью c Крисом Майерсом на его канале в YouTube.



Ранее Баркли поделился мнением о лучших разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Как считает Чарльз, таковыми являются Джон Стоктон, Гэри Пэйтон и Джейсон Кидд.

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