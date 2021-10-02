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Дрэймонд Грин объяснил, почему игроки НБА имеют право отказываться от вакцинации

Дрэймонд Грин объяснил, почему игроки НБА имеют право отказываться от вакцинации
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о решении партнёра по команде Эндрю Уиггинса отказаться от вакцины против коронавируса.

«Это было бы похоже на то, как если бы я сказал Эндрю, у которого пять месяцев назад или около того родился ребёнок: «Эй, у твоей жены начинаются схватки, но как ты смеешь покидать команду, чтобы позаботиться о ней?» Так вот, это его личное. Это связано со здоровьем. Это личное для всей его семьи. Ситуации ничем не отличаются.

Я не могу сказать ему, что он должен или не должен делать. Каждый вправе принимать решения исходя из собственных ощущений. Я ведь не спрашиваю у него, получил ли он вакцину от полиомиелита? Так зачем же мне задавать вопрос о вакцине от коронавируса?

Каждый сам решает, что делать со своим телом. Мы имеем дело с чем-то, что, как мне кажется, превратилось в политическую войну, когда речь заходит о вакцинированных и невакцинированных. Это стало политикой», — приводит слова Грина ESPN US.

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