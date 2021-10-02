Кайри Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может запросить обмен из клуба из-за возникших сложностей после своего отказа проходить вакцинацию от коронавируса.
«Ирвинг просто не ведёт себя так, как будто любит это место и хочет остаться там», — приводит слова одного из функционеров НБА Bleacher Report.
Вероятным представляется обмен Ирвинга на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, отказавшегося приезжать в тренировочный лагерь команды.
Ирвинг, в частности, ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА. Данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд.
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему игроки НБА имеют право отказываться от вакцинации.
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