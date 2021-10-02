Бен Симмонс придумал способ получать деньги в «Филадельфии», не выходя на площадку
Поделиться
Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, ранее отказавшийся прибывать в тренировочный лагерь команды, может изменить решение. Этому может поспособствовать нежелание «Филадельфии» выплачивать Бену часть зарплаты. Чтобы получить деньги, Симмонс может явиться в тренировочный лагерь, но заявить при этом о якобы имеющейся у него травме. Об этом сообщает Bleacher Report, ссылаясь на источники.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
Ранее резко в адрес Бена высказался его одноклубник, центровой Джоэл Эмбиид.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
16:36
-
15:46
-
14:41
-
13:15
-
12:41
-
11:48
-
10:42
-
09:45
-
00:53
- 1 октября 2021
-
23:44
-
22:56
-
22:20
-
21:03
-
20:07
-
19:25
-
18:30
-
17:25
-
15:59
-
15:10
-
15:03
-
14:17
-
13:03
-
12:00
-
11:18
-
11:13
-
10:23
-
08:30
-
08:25
-
06:10
-
00:46
-
00:39
- 30 сентября 2021
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:26
Партнерский контент