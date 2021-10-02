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Бен Симмонс придумал способ получать деньги в «Филадельфии», не выходя на площадку

Бен Симмонс придумал способ получать деньги в «Филадельфии», не выходя на площадку
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс, ранее отказавшийся прибывать в тренировочный лагерь команды, может изменить решение. Этому может поспособствовать нежелание «Филадельфии» выплачивать Бену часть зарплаты. Чтобы получить деньги, Симмонс может явиться в тренировочный лагерь, но заявить при этом о якобы имеющейся у него травме. Об этом сообщает Bleacher Report, ссылаясь на источники.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

Ранее резко в адрес Бена высказался его одноклубник, центровой Джоэл Эмбиид.

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