«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» благодаря рекордным 38 очкам Макколлума

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:87.
Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки краснодарцам удалось добиться минимального перевеса в счёте — 19:18. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить небольшой рывок — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:33 в пользу краснодарцев.
В третьей десятиминутке «Локомотиву-Кубань» удалось довести преимущество в счёте до двузначного. В заключительной четверти минчане предприняли попытку отыграться, однако она оказалась неудачной. Итоговый счёт встречи — 92:87 в пользу краснодарского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший рекордные в карьере 38 очков. В составе гостей 29 очков набрал Анджело Уорнер.
Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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