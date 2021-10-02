«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» благодаря рекордным 38 очкам Макколлума

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:87.



Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки краснодарцам удалось добиться минимального перевеса в счёте — 19:18. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить небольшой рывок — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:33 в пользу краснодарцев.



В третьей десятиминутке «Локомотиву-Кубань» удалось довести преимущество в счёте до двузначного. В заключительной четверти минчане предприняли попытку отыграться, однако она оказалась неудачной. Итоговый счёт встречи — 92:87 в пользу краснодарского клуба.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший рекордные в карьере 38 очков. В составе гостей 29 очков набрал Анджело Уорнер.

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