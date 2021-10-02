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«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» благодаря рекордным 38 очкам Макколлума

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» благодаря рекордным 38 очкам Макколлума
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:87.

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки краснодарцам удалось добиться минимального перевеса в счёте — 19:18. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить небольшой рывок — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:33 в пользу краснодарцев.

В третьей десятиминутке «Локомотиву-Кубань» удалось довести преимущество в счёте до двузначного. В заключительной четверти минчане предприняли попытку отыграться, однако она оказалась неудачной. Итоговый счёт встречи — 92:87 в пользу краснодарского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший рекордные в карьере 38 очков. В составе гостей 29 очков набрал Анджело Уорнер.

Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
92 : 87
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Локомотив-Кубань: Макколум - 38, Мотли - 19, Кидд - 13, Томпсон - 13, Ведищев - 3, Ильницкий - 2, Калинов - 2, Уиттингтон - 2, Елатонцев, Емченко, Мартюк, Паунич
Цмоки-Минск: Уорнер - 29, Белянков - 15, Эрнандес-Зиненко - 11, Янкович - 9, Тростинецкий - 8, Стабровский - 6, Апшоу - 5, Близнюк - 3, Дуду - 1, Коратцов, Кузьмин, Поролев
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