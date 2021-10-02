Евролига признала судейскую ошибку в матче УНИКС — «Зенит»
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Евролига на своём официальном сайте выпустила официальное заявление по матчу первого тура регулярного чемпионата между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом», признав судейскую ошибку в матче.
«За 1.19 до конца первой четверти матча мяч ушёл за пределы площадки, владение перешло к «Зениту». Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович попросил «челлендж», арбитры пересмотрели видеоповтор эпизода и отменили решение, вернув мяч казанской команде. Согласно правилам Евролиги, эпизоды с выходом мяча в аут могут быть пересмотрены только в последние две минуты матча, в связи с чем решение арбитров признано некорректным», — гласит заявление Евролиги.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 70:69.
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