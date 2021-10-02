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Российский тренер возглавил молодёжную сборную Ирана

Российский тренер возглавил молодёжную сборную Ирана
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52-летний российский специалист Евгений Кисурин подписал контракт со сборной Ирана U16, сообщает телеграм-канал «Перехват». Соглашение рассчитано по системе 1+2.

Как сообщает источник, сборная U16 Ирана в первый год будет выступать во втором дивизионе национального первенства под названием Kalleh, а затем перейдет в высший дивизион. По ходу выступления во втором дивизионе Кисурину предстоит просмотреть всех кандидатов в молодежную сборную, это около 200 человек, и к моменту, когда команда перейдёт в первый дивизион, останутся 12-15 игроков. С ними российскому специалисту и предстоит сражаться за место на молодёжном Кубке мира — 2024.

Ранее стало извсетно о переходе в иранский клуб российского баскетболиста Антона Понкрашова.

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