Шакил О'Нил сфотографировался с одной из лучших центровых мира

Центровая сборной Австралии и клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» Лиз Кэмбидж опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она запечатлена с легендарным игроком НБА Шакилом О'Нилом.
«Пост величайших», — подписала фото Кэмбидж.
Напомним, на прошедших в Токио Олимпийских играх Кэмбидж не выступала из-за проблем с психическим здоровьем.
Поведение Кэмбидж во время подготовки к Играм в лагере в Лас-Вегасе вызвало вопросы у тренеров и игроков сборной Австралии. Баскетболистка стала участницей потасовки во время закрытой товарищеской игры с Нигерией, которая затем привела к гневной словесной перепалке. Четырёхкратная участница Матча всех звёзд WNBA также нарушила протокол по безопасности из-за коронавируса, отправившись из лагеря сборной в Лас-Вегас, где она играет за местную команду женской НБА.
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