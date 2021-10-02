Шакил О'Нил сфотографировался с одной из лучших центровых мира

Центровая сборной Австралии и клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» Лиз Кэмбидж опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она запечатлена с легендарным игроком НБА Шакилом О'Нилом.



«Пост величайших», — подписала фото Кэмбидж.

Напомним, на прошедших в Токио Олимпийских играх Кэмбидж не выступала из-за проблем с психическим здоровьем.



Поведение Кэмбидж во время подготовки к Играм в лагере в Лас-Вегасе вызвало вопросы у тренеров и игроков сборной Австралии. Баскетболистка стала участницей потасовки во время закрытой товарищеской игры с Нигерией, которая затем привела к гневной словесной перепалке. Четырёхкратная участница Матча всех звёзд WNBA также нарушила протокол по безопасности из-за коронавируса, отправившись из лагеря сборной в Лас-Вегас, где она играет за местную команду женской НБА.