Китайский владелец «Бруклина» высказался об отказывающемся от вакцинации Кайри Ирвинге

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай прокомментировал нежелание разыгрывающего команды Кайри Ирвинга вакцинироваться от коронавируса.

«Кайри говорит об этом как о своего рода проблеме личного выбора, и я это уважаю. Но каждый из нас не должен забывать и об общей цели, которая у нас есть. Какова наша цель в этом году? Какая у нас задача? Всё предельно ясно — выиграть чемпионат. И команде чемпионов нужно, чтобы все двигались в одном направлении.

Так что я надеюсь, что смогу увидеть матчи в исполнении Кайри, а затем и его победу в чемпионате вместе с товарищами по команде», — приводит слова Цая New York Post.

Ранее сообщалось, что Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» из-за сложностей, возникших после его отказа проходить вакцинацию.