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Аллен Айверсон назвал двух сложнейших соперников, с которыми ему доводилось сталкиваться

Аллен Айверсон назвал двух сложнейших соперников, с которыми ему доводилось сталкиваться
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон высказался о двух самых сложных соперниках, с которыми ему приходилось играть за время карьеры.

«Первый игрок — Стефан Марбэри. Всё дело в его скорости и мощных руках. Когда он шёл под кольцо, сделать что-либо было практически невозможно: даже если ему мешали, он выставлял локоть, и противопоставить этому что-либо было нельзя. Он доставлял много, очень много проблем.

Второй парень — Стив Нэш. Есть одна вещь, которую нельзя было сделать — его невозможно было остановить. Он доставил мне больше проблем, чем кто-либо, точка», — приводит слова Айверсона BN со ссылкой на его интервью для Bleacher Report Kicks.

Ранее Айверсон назвал пять «убийц» среди действующих игроков лиги.

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