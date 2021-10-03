Аллен Айверсон назвал двух сложнейших соперников, с которыми ему доводилось сталкиваться

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон высказался о двух самых сложных соперниках, с которыми ему приходилось играть за время карьеры.



«Первый игрок — Стефан Марбэри. Всё дело в его скорости и мощных руках. Когда он шёл под кольцо, сделать что-либо было практически невозможно: даже если ему мешали, он выставлял локоть, и противопоставить этому что-либо было нельзя. Он доставлял много, очень много проблем.



Второй парень — Стив Нэш. Есть одна вещь, которую нельзя было сделать — его невозможно было остановить. Он доставил мне больше проблем, чем кто-либо, точка», — приводит слова Айверсона BN со ссылкой на его интервью для Bleacher Report Kicks.



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