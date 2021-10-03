МБА сделал эффектное промо к сезону, записав кавер на хит группы «Рефлекс»

Баскетболисты и баскетболистки МБА сделали эффектное промо к сезону-2021/2022, записав кавер на популярный хит «Нон-стоп» группы «Рефлекс»

«Мы готовы отправиться в новый сезон. Обновлённая мужская команда в Суперлиге и долгожданная Евролига для нашей женской команды. Остановок не будет — МБА в режиме нон-стоп!», — сообщил МБА на официальном сайте.

Московская Баскетбольная Ассоциация «Профессиональный Баскетбольный Клуб „МБА“ (ПБК „МБА“) учреждена Федерацией баскетбола г. Москвы 17 мая 2013 года.



ПБК «МБА» стал правопреемником баскетбольного клуба Молодежная Баскетбольная Ассоциация (МБА), который впервые выступил в сезоне 2011/12. В дебютном сезоне МБА принял участие в Детско-Юношеской Баскетбольной Лиге (ДЮБЛ) и заняла итоговое 5 место. На следующий сезон команда была заявлена для участие в женской Высшей лиге и ДЮБЛ.