Инсайдер рассказал истинную причину желания Бена Симмонса покинуть «Филадельфию»

Инсайдер The Philadelphia Inquirer Кит Помпи назвал подлинную причину желания разыгрывающего Бена Симмонса уйти из «Филадельфии Сиксерс».



По словам Помпи, ссылающегося на собственный источник, с самого начала Симмонс и «Сиксерс» понимали, что не подходят друг другу, даже вопреки тому, что клуб выбрал его на драфте под первым номером.



«Вся эта ситуация случилась не из-за Бена Симмонса и фанатов «Филадельфии». Дело не в том, смог или не смог Симмонс преодолеть последствия поражения от «Хоукс». Ничего подобного, и они это знают. Так что же тогда? Всё дело в отношениях Бена с командой, которые никогда не были гладкими», — сказал источник.



Ранее сообщалось, что Симмонс придумал способ получать деньги в «Филадельфии», не выходя на площадку.

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