Инсайдер рассказал истинную причину желания Бена Симмонса покинуть «Филадельфию»
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Инсайдер The Philadelphia Inquirer Кит Помпи назвал подлинную причину желания разыгрывающего Бена Симмонса уйти из «Филадельфии Сиксерс».
По словам Помпи, ссылающегося на собственный источник, с самого начала Симмонс и «Сиксерс» понимали, что не подходят друг другу, даже вопреки тому, что клуб выбрал его на драфте под первым номером.
«Вся эта ситуация случилась не из-за Бена Симмонса и фанатов «Филадельфии». Дело не в том, смог или не смог Симмонс преодолеть последствия поражения от «Хоукс». Ничего подобного, и они это знают. Так что же тогда? Всё дело в отношениях Бена с командой, которые никогда не были гладкими», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Симмонс придумал способ получать деньги в «Филадельфии», не выходя на площадку.
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