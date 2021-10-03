Названы ожидаемые сроки возвращения в игру Кавая Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может оправиться от травмы раньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на свои источники. В июле Леонард перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона.

По самым идеальным прогнозам Леонард может приступить к тренировкам примерно в марте-апреле.

Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Кавай мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Игрок выбрал первый вариант.



