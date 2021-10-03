ЦСКА на выезде уверенно обыграл «Нижний Новгород»

ЦСКА одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 92:72 (25:18, 15:18, 25:20, 27:16) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Первые 10 минут встречи прошли с преимуществом армейцев. Вторая четверть осталась за баскетболистами «Нижнего Новгорода». Тем не менее на большой перерыв ЦСКА уходил при разнице +4 в свою пользу.



Оставшиеся десятиминутки проходили под контролем красно-синих, которые в итоге довели своё преимущество до 20 очков.



В составе ЦСКА больше всего очков заработал Габриэль Лундберг. Их на счету датчанина 19. У хозяев чаще всего отличался Михаил Кулагин, в активе которого 16 очков.