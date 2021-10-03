ЦСКА на выезде уверенно обыграл «Нижний Новгород»
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ЦСКА одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 92:72 (25:18, 15:18, 25:20, 27:16) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.
Первые 10 минут встречи прошли с преимуществом армейцев. Вторая четверть осталась за баскетболистами «Нижнего Новгорода». Тем не менее на большой перерыв ЦСКА уходил при разнице +4 в свою пользу.
Оставшиеся десятиминутки проходили под контролем красно-синих, которые в итоге довели своё преимущество до 20 очков.
В составе ЦСКА больше всего очков заработал Габриэль Лундберг. Их на счету датчанина 19. У хозяев чаще всего отличался Михаил Кулагин, в активе которого 16 очков.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
72 : 92
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Джонс, Йованович, Карданахишвили, Личутин, М. Кулагин, Стребков, Фрейманис, Чадов
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Лундберг, Ухов, Фойгтман, Хоменко, Хэкетт, Швед, Шенгелия
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