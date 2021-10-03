Димитрис Итудис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уверенную победу над «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счётом 92:72 в пользу армейцев.
«Мы серьёзно начали игру. В баскетболе всё выглядит иначе, когда вы попадаете броски. Мы хотели прийти в норму после «Милана», где в четвёртой четверти мы попали один раз из 11 с периметра. Здесь наша реализация была выше, особенно в третьей и заключительной четвертях. У нас было 20 подборов в атаке, была энергия. Тем не менее это была не лучшая наша игра в плане бросков, но мы всё ещё под нагрузкой и только вернулись после нелёгкой поездки в Милан. Но всё, что мы делаем, — ради будущего», — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.
Новость по темеЦСКА на выезде уверенно обыграл «Нижний Новгород»
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