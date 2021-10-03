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Джеймс Харден оценил состав «Лейкерс» на новый сезон

Джеймс Харден оценил состав «Лейкерс» на новый сезон
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Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высоко оценил состав «Лос-Анджелес Лейкерс» перед новым сезоном. Харден отметил, что в составе «Лейкерс» много опытных ветеранов.

«Их игрокам нужно привыкнуть друг к другу, наладить хорошее взаимодействие на площадке. На бумаге «Лейкерс» выглядят здорово. У них есть ветераны, парни с необходимым опытом. То же самое можно сказать и про нашу команду», – приводит слова Хардена SHY.tv.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

С большой долей вероятности стартовая пятёрка «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне будет выглядеть так: Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

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