Джеймс Харден оценил состав «Лейкерс» на новый сезон

Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высоко оценил состав «Лос-Анджелес Лейкерс» перед новым сезоном. Харден отметил, что в составе «Лейкерс» много опытных ветеранов.
«Их игрокам нужно привыкнуть друг к другу, наладить хорошее взаимодействие на площадке. На бумаге «Лейкерс» выглядят здорово. У них есть ветераны, парни с необходимым опытом. То же самое можно сказать и про нашу команду», – приводит слова Хардена SHY.tv.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
С большой долей вероятности стартовая пятёрка «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне будет выглядеть так: Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.
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