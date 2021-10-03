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Зоран Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА

Зоран Лукич объяснил поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвёл итоги разгромного поражения от ЦСКА. Нижегородцы уступили «армейцам» со счётом 72:92.

«Поздравляю нашего соперника с заслуженной победой. ЦСКА отлично воспользовался всеми нашими минусами и в первую очередь — несыгранностью. Перед стартом сезона у нас были проблемы с позицией разыгрывающего, мы успели их решить, но очевидно, что нам не хватило времени, чтобы сыграться и настроить взаимодействие. Это очень бросалось в глаза. Статистика подтверждает мои слова: 18 наших потерь, 15 перехватов ЦСКА и 20 подборов на нашем щите — вот ключевой момент. Не хочу сказать, что у нас был стопроцентный шанс на победу, но мы держались», — цитирует тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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