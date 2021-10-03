Экс-игрок Евролиги отчислен из клуба НБА, не сыграв ни одного матча
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» отчислил разыгрывающего Лука Вильдосу, о чём сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в своём «твиттере». Игрок стал свободным агентом.
Ранее стало известно, что Лука проигрывает борьбу за место в заявке из-за травмы лодыжки. Игрок не успел провести ни одного матча за «Нью-Йорк»
25-летний Вильдоса начинал карьеру в Аргентине. В 2017 году он перешёл в «Басконию» и провёл четыре сезона в Испании. Вильдоса был одним из лидеров команды. В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он в среднем набирал 10,1 очка, делал 3,4 ассиста, проводя по 25,2 минуты на площадке.
Ранее сообщалось, что Вильдосой интересовались московский ЦСКА и ещё несколько клубов Евролиги.
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