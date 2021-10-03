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Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, который превосходил Майкла Джордана по мастерству

Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, который превосходил Майкла Джордана по мастерству
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Легендарный баскетболист Уолт Уильямс назвал баскетболиста, который превосходил Майкла Джордана по мастерству. По мнению Уильямса, Лен Байас в университете обладал большим мастерством, нежели Джордан. Байас скончался через два дня после драфта НБА от передозировки наркотиками.

«Уверен, что, если бы не трагедия, то сейчас мы либо говорили бы о Байасе как о величайшем игроке всех времён, либо Джордан был бы ещё более силён. Эти ребята выжимали бы друг из друга максимум.

Если сравнивать Лена Байаса с Майклом Джорданом, когда они учились в университете, Лен даже немного превосходил Джордана в мастерстве.

У него был красивый бросок в прыжке. При этом он мог защищаться против любого игрока. То, что мы не увидели игру Байаса – это трагедия. Думаю, что с ним игра быстрее пришла бы к тому, что мы имеем сейчас», – рассказал Уильямс Basketball Network.

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