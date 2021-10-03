Лидер «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отреагировал на сравнение ситуации Бена Симмонса со своей в «Хьюстоне». Напомним, Бен Симмонс отказался тренироваться с «Филадельфией Сиксерс» и хочет покинуть клуб. Когда Харден требовал обмена из «Хьюстона», он продолжал тренироваться с командой и участвовать в матчах.
«Я не вмешиваюсь во все это. У меня была совсем иная ситуация. Теперь я здесь, в «Бруклине». Конечно, перед уходом пришлось пройти через некоторые сложности, полные негативной энергии.
Я люблю быть в хорошем месте, мне нравится, когда люди вокруг находятся в хорошем настроении. Поэтому мне было немного не по себе, когда я уходил из «Хьюстона». Но мне пришлось пройти через это, чтобы стать счастливее и находиться там, где я сейчас нахожусь», – цитирует Хардена New York Post.
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