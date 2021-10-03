Марк Джексон назвал современного игрока, который сильнее всего изменил баскетбол

Экс-тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон выразил мнение, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс изменил современный баскетбол сильнее, чем кто-либо.



«Леброн Джеймс изменил нашу игру, но люди не могут этого оценить. Он изменил баскетбол не только как спортсмен, но и как бизнесмен. Джеймс позволил другим парням осознать, что они обладают большой силой.



Именно благодаря этому баскетболисты теперь могут принимать правильные решения с точки зрения бизнеса – это тоже вклад Леброна. Тот же Дюрант решил когда-то перейти в «Голден Стэйт», и это было нормально. А потом Кевин понял, что ему лучше покинуть «Уорриорз» и присоединиться к «Бруклину», и в подобном решении также теперь нет ничего плохого. Благодаря Леброну игроки сейчас понимают, что это их будущее, это их наследие, поэтому они должны принимать правильные решения», – сказал Джексон в подкасте Shay Shay.