Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ховард получил 6 фолов за 13 минут в матче с «Нетс». Судьям пришлось дважды удалять его

Ховард получил 6 фолов за 13 минут в матче с «Нетс». Судьям пришлось дважды удалять его
Комментарии

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард в предсезонном матче с «Бруклин Нетс» (97:123) получил 6 фолов за 13 минут, но по ошибке не сразу был удалён арбитрами.

Ховард за проведённое на площадке время набрал 11 очков и 6 подборов, а также получил 1 неспортивный фол, 1 технический и 6 персональных замечаний. Во время просмотра судьями нарушения Ховарда на неспортивный фол центровой начал разговаривать с пропускавшим матч защитником «Бруклина» Джеймсом Харденом. В этот момент Дуайт получил технический.

При этом Ховард исполнил и реализовал штрафной бросок уже после того, как должен был покинуть паркет с 6 фолами. Судьи осознали свою ошибку и повторно удалили Ховарда через несколько минут. Набранное очко центрового с линии отменили и предоставили «Лейкерс» возможность заново исполнить штрафной.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021