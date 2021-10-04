Ховард получил 6 фолов за 13 минут в матче с «Нетс». Судьям пришлось дважды удалять его

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард в предсезонном матче с «Бруклин Нетс» (97:123) получил 6 фолов за 13 минут, но по ошибке не сразу был удалён арбитрами.
Ховард за проведённое на площадке время набрал 11 очков и 6 подборов, а также получил 1 неспортивный фол, 1 технический и 6 персональных замечаний. Во время просмотра судьями нарушения Ховарда на неспортивный фол центровой начал разговаривать с пропускавшим матч защитником «Бруклина» Джеймсом Харденом. В этот момент Дуайт получил технический.
При этом Ховард исполнил и реализовал штрафной бросок уже после того, как должен был покинуть паркет с 6 фолами. Судьи осознали свою ошибку и повторно удалили Ховарда через несколько минут. Набранное очко центрового с линии отменили и предоставили «Лейкерс» возможность заново исполнить штрафной.
- 4 октября 2021
-
08:30
-
07:46
-
00:02
- 3 октября 2021
-
22:56
-
22:22
-
21:58
-
20:58
-
19:58
-
19:25
-
18:15
-
17:14
-
17:02
-
16:23
-
15:54
-
14:41
-
13:54
-
13:01
-
12:51
-
12:30
-
11:31
-
10:20
-
09:24
-
08:53
-
08:41
-
00:37
- 2 октября 2021
-
23:56
-
22:57
-
21:50
-
20:57
-
19:42
-
18:00
-
17:29
-
16:36
-
15:46
-
14:41