Ховард получил 6 фолов за 13 минут в матче с «Нетс». Судьям пришлось дважды удалять его

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард в предсезонном матче с «Бруклин Нетс» (97:123) получил 6 фолов за 13 минут, но по ошибке не сразу был удалён арбитрами.



Ховард за проведённое на площадке время набрал 11 очков и 6 подборов, а также получил 1 неспортивный фол, 1 технический и 6 персональных замечаний. Во время просмотра судьями нарушения Ховарда на неспортивный фол центровой начал разговаривать с пропускавшим матч защитником «Бруклина» Джеймсом Харденом. В этот момент Дуайт получил технический.



При этом Ховард исполнил и реализовал штрафной бросок уже после того, как должен был покинуть паркет с 6 фолами. Судьи осознали свою ошибку и повторно удалили Ховарда через несколько минут. Набранное очко центрового с линии отменили и предоставили «Лейкерс» возможность заново исполнить штрафной.