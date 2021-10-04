Энтони Дэвис назвал игрока, переход которого в «Лейкерс» его удивил

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что его удивил переход в команду Малика Монка. Дэвис высоко оценил навыки новичка.



«Честно говоря, до сих пор удивлён, что мы сумели получить Малика. Это чертовски хороший игрок. Мы видели, как хорошо он умеет играть, забивает со всех уровней. С ним будет весело в этом сезоне», — цитирует Дэвиса журналист Райан Уорд в своём «твиттере».



Монк в прошлом сезоне в составе «Шарлотт Хорнетс» в среднем набирал 11,7 очка в 42 матчах. Малик пропустил часть сезона, отбывая дисквалификацию за нарушение андидопинговой программы НБА. В межсезонье «Хорнетс» не стали делать ограниченно свободному агенту Монку квалификационное предложение, что упростило трансфер в «Лейкерс».

Новость по теме Энтони Дэвис был разочарован одноклубником по «Лейкерс» в прошлом сезоне