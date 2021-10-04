Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на дебют младшего брата в Евролиге. Костас Адетокунбо сыграл за французский АСВЕЛ в матче с «Жальгирисом» (88:76), набрав шесть очков за десять минут на паркете.



«Брось ему мяч вверх и он забьёт», — написал Яннис в комментариях к видео, где Костас забил сверху.



Младший брат звезды НБА Янниса Адетокунбо предыдущие два сезона провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошлом сезоне в составе калифорнийцев он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.



В сезоне-2020/2021 Костас в среднем набирал 0,8 очка и делал 1,3 подбора. Игрок проводил на площадке лишь четыре минуты. «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА уже в первом раунде.