Перешедшие в Суперлигу «Химки» выбыли в первом раунде Кубка России

Состоялись 8 матчей 1/16 финала мужского Кубка России-2021/2022. Участник прошлого сезона Евролиги и Единой лиги ВТБ «Химки» уступили «Тамбову»



УНИКС-2 (Казань) – «Уфимец» (Уфа) – 57:90



Ун: Драковский (14), Пиньчук (13). Уф: Князев (19), Разумов (14), Сыроватко (13).



«Тамбов» (Тамбовская область) – «Химки» (Московская область) – 66:59



Т: Стародубов (16), Хозяшев (11), Малейко (10). Х: Мальцев (15), Иванов (10), Патеев (8+11 подборов).



БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) – «ЦОП-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край) – 80:84



Б: Прокин (15), Маринин (13), Бугаенко (11), Голяхов (11), Гусак (10). Ц: Щербенев (21), Доценко (16), Жуканенко (12), Заболотнев (10).



«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Владивосток) – 70:95



М: Рассказов (16), Фещенко (11), Подобедов (10). Д: Ситник (20+8 передач), Соловьев (17), Тоноян (13), Митюк (11), Грачев (9+10 подборов).



«Челбаскет» (Челябинск) – «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) – 85:94



Чел: Якунин (26), Гладышев (15), Перцев (12), Епанов (11+10 подборов). ЧЯ: Кольцов (25), Кривых (18), Богдан (12), Жульков (10).



«Нижний Новгород»-2 (Нижний Новгород) – «Иркут» (Иркутск) – 45:107



НН: Орехов (13). Ирк: Стуленков (16), Анисимов (16), Незванкин (12), Нелюбов (12), Абдулбасиров (11), Михалев (10).



«Русичи» (Курск) – «Университет-Югра» (Сургут) – 80:99



Р: Дойников (20), Аладко (18+9 передач), Шашков (16), Литвяков (2+11 подборов). Ун: Самсонов (30+11 подборов), Загретдинов (18+12 подборов), Числов (14), Карпеко (11), Иванов (11), Токарев (7+11 передач).



«Новомосковск» (Тульская область) – «Барнаул» (Алтайский край) – 72:91



Н: Куликов (12), Гафаров (11), Винокуров (11), Эксанов (10). Б: Баринов (22), Семенов (16+10 подборов+7 передач), Чиликин (16), Мартынов (11), Синегубов (10).



В 1/8 финала в борьбу вступят еще 8 команд Суперлиги 1. На этой стадии сыграют: ЦСКА-2 (Москва) – «Уфимец» (Уфа), «Руна» (Москва) – «ЦОП-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Самара» (Самара) – «Тамбов» (Тамбовская область), «Уралмаш» (Екатеринбург) – «Университет-Югра» (Сургут), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – «Динамо» (Владивосток), «Купол-Родники» (Ижевск) – «Иркут» (Иркутск), МБА (Москва) – «Барнаул» (Алтайский край), «Новосибирск» (Новосибирск) – «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары). Победители будут определены по сумме двух встреч. Матчи 1/8 финала намечены на 14 октября и 2 ноября.

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