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Аллен Айверсон назвал молодую звезду НБА, у которой не видит недостатков

Аллен Айверсон назвал молодую звезду НБА, у которой не видит недостатков
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Знаменитый в прошлом баскетболист Аллен Айверсон рассказал, кого считает главной молодой звездой Национальной баскетбольной ассоциации.

«Трей Янг — восхитительный молодой игрок. Я вообще не вижу у него недостатков», — приводит слова Айверсона Bleacher Report.

Недавно Янг подписал новый пятилетний контракт с «Атлантой». Если Янг по ходу сезона-2021/2022 попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. Янг в прошлом сезоне помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.

Ранее Янг отреагировал на назначение семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА.

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