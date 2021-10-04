«Даллас» намерен избавиться от игрока, который отказывается вакцинироваться
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» хочет обменять разыгрывающего Трэя Бёрка. Как сообщает журналист Майк Фишер, причиной стал отказ баскетболиста от вакцинации. Руководство «Далласа» хочет, чтобы уровень вакцинированности в клубе достиг 100%. Сейчас в НБА вакцинированы примерно 95% игроков.
«Я больше верю в народную медицину, чем в фармацевтическую промышленность или то, что мы называем фармацевтическими препаратами. Я и моя семья отрицательно относимся к любой вакцинации», – заявил Бёрк ранее.
В прошлом сезоне Бёрк принял участие в 62 матчах за «Даллас» в регулярном чемпионате, где в среднем набирал 6,6 очка за игру.
Ранее один из главных противников вакцинации в НБА сделал прививку от коронавируса.
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