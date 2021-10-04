«Даллас» намерен избавиться от игрока, который отказывается вакцинироваться

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» хочет обменять разыгрывающего Трэя Бёрка. Как сообщает журналист Майк Фишер, причиной стал отказ баскетболиста от вакцинации. Руководство «Далласа» хочет, чтобы уровень вакцинированности в клубе достиг 100%. Сейчас в НБА вакцинированы примерно 95% игроков.



«Я больше верю в народную медицину, чем в фармацевтическую промышленность или то, что мы называем фармацевтическими препаратами. Я и моя семья отрицательно относимся к любой вакцинации», – заявил Бёрк ранее.



В прошлом сезоне Бёрк принял участие в 62 матчах за «Даллас» в регулярном чемпионате, где в среднем набирал 6,6 очка за игру.



Ранее один из главных противников вакцинации в НБА сделал прививку от коронавируса.

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