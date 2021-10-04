Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о возможности перехода в ЦСКА отчисленного из НБА Луки Вильдосы. Игрок не сумел пробиться в состав «Нью-Йорк Никс».
«Вильдоса — самый подходящий вариант для ЦСКА или Уонамейкер поинтереснее? По каким критериям сравнивать игроков? Чисто субъективно, мне Уонамейкер нравится больше. А просто по физическим данным и показателям статистики — Вильдоса выглядит предпочтительнее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
25-летний Вильдоса начинал карьеру в Аргентине. В 2017 году он перешёл в «Басконию» и провёл четыре сезона в Испании. Вильдоса был одним из лидеров команды. В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он в среднем набирал 10,1 очка, делал 3,4 ассиста, проводя по 25,2 минуты на площадке.
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