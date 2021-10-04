Эксперт: на месте Энтони Дэвиса мне было бы стыдно

Известный телеведущий Стивен Эй Смит подверг критике физическую форму форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Эй Смит подчеркнул, что более возрастной Леброн Джеймс всегда находится в отличной форме.



«Не хочу оскорбить Дэвиса, просто назову вопрос, который задал бы ему в лицо. Ты выступаешь в одной команде с Леброном, который привёл тебя к первому титулу в карьере. Как можно не сделать всё от тебя зависящее с точки зрения физической формы, чтобы быть в оптимальных кондициях рядом с чемпионом? Как можно допустить подобное?



Прекрасно понимаю, что Леброн невероятно одарён от природы. Но мне было бы стыдно, если бы более возрастной коллега постоянно и стабильно пребывал в лучшей форме, чем я. Меня бы это беспокоило», — приводит слова Смита ESPN.

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