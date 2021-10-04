Экс-игрока НБА арестовали за подделку результатов тестов на коронавирус

Бывший баскетболист НБА Лазар Хэйворд был арестован за подделку результатов тестов на коронавирус, сообщает NBC Sports. По информации источника, Хэйворд и его подруга прилетели из Лос-Анджелеса в Гавайи, предварительно загрузив поддельные результаты тестов на коронавирус, чтобы получить разрешение на въезд в штат.
После приземления самолёта в гавайском аэропорту двое пассажиров были арестованы. Вскоре их отпустили и отправили обратно в Лос-Анджелес.
Лазар Хэйворд был выбран «Вашингтоном» на драфте НБА 2010 года под общим 30-м номером. Он провёл три сезона в лиге, периодически выступая в Лиге развития. В сезоне 2012 года он перешёл в «Хьюстон Рокетс», после чего был отчислен из команды. Он вернулся в «Миннесоту», в которой начинал карьеру в НБА, однако уже через шесть дней был отчислен из команды. Больше в НБА Лазар не появлялся.
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