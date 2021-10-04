«Зенит» проиграл «Астане», «Автодор» победил «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и «Астаной». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 83:69.



«Астана» с первой четверти захватила инициативу в матче, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в 10 очков. Во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:39 в пользу «Зенита».



Однако в третьей десятиминутке сильнее вновь оказались игроки клуба из Нур-Султана — к заключительной четверти счёт на табло был 65:55 в пользу гостей. В заключительном игровом отрезке «Зениту» так и не удалось отыграться.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 24 очка. В составе хозяев паркета 19 очками отметился Алекс Пойтресс.

В другом матче игрового дня саратовский «Автодор» на выезде обыграл таллинский «Калев». Встреча завершилась со счётом 97:93 в пользу саратовчан.