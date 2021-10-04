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«Зенит» проиграл «Астане», «Автодор» победил «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» проиграл «Астане», «Автодор» победил «Калев» в Единой лиге ВТБ
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и «Астаной». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 83:69.

«Астана» с первой четверти захватила инициативу в матче, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в 10 очков. Во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:39 в пользу «Зенита».

Однако в третьей десятиминутке сильнее вновь оказались игроки клуба из Нур-Султана — к заключительной четверти счёт на табло был 65:55 в пользу гостей. В заключительном игровом отрезке «Зениту» так и не удалось отыграться.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 24 очка. В составе хозяев паркета 19 очками отметился Алекс Пойтресс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
69 : 83
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Зенит: Вольхин, Гудайтис, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Кузминскас, Лойд, Пойтресс, Понитка, Пушков, Фрэнкамп
Астана: Айткали, Бажин, Балашов, Бэрфорд, Гаврилов, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Спенсер, Тихоненко, Хики, Щербак

В другом матче игрового дня саратовский «Автодор» на выезде обыграл таллинский «Калев». Встреча завершилась со счётом 97:93 в пользу саратовчан.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
93 : 97
Автодор
Саратов, Россия
Калев: Берри, Витолс, Дорбек, Каск, Китсинг, Курбас, Льюис, Мэлсон, Нургер, Силиньш, Халлер, Хермет
Автодор: Джерретт, Джонсон, Квитковских, Колесников, Минченко, Петенев, Пранаускис, Сергеев, Скрабб, Фандеберк, Чери, Шакич
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