Китайский владелец «Бруклина» стал фигурантом скандала с использованием офшоров
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Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Джозеф Цай подозревается в использовании офшорных схем, сообщает The Sports Rush. Документы о причастности Цая к данным схемам были опубликованы в так называемом «досье Пандоры», подготовленном Международным консорциумом журналистов.
Как сообщается, Цай фигурирует в качестве директора или акционера по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в офшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.
Так как Цай является гражданином Канады, ему запрещены инвестиции в китайские фирмы, однако он является сооснователем китайского интернет-гиганта Alibaba.
Сам бизнесмен пока никак не прокомментировал своё попадание в этот список.
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