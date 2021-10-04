Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Китайский владелец «Бруклина» стал фигурантом скандала с использованием офшоров

Китайский владелец «Бруклина» стал фигурантом скандала с использованием офшоров
Комментарии

Владелец клуба НБА «Бруклин Нетс» Джозеф Цай подозревается в использовании офшорных схем, сообщает The Sports Rush. Документы о причастности Цая к данным схемам были опубликованы в так называемом «досье Пандоры», подготовленном Международным консорциумом журналистов.

Как сообщается, Цай фигурирует в качестве директора или акционера по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в офшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.

Так как Цай является гражданином Канады, ему запрещены инвестиции в китайские фирмы, однако он является сооснователем китайского интернет-гиганта Alibaba.

Сам бизнесмен пока никак не прокомментировал своё попадание в этот список.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021