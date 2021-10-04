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Метта Уорлд Пис назвал топ-5 защитных игроков в истории НБА

Метта Уорлд Пис назвал топ-5 защитных игроков в истории НБА
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Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис назвал пятёрку лучших защитных игроков в истории НБА.

«Билл Расселл должен быть номером один. Затем, думаю, Уилт Чемберлен с 26 подборами в защите в среднем. Деннис Родман был невероятен. Вероятно, Майкл Джордан. Не думаю, что Коби Брайант так же хорош в защите, как Джордан. Я видел, как он защищается. Когда наблюдал за Джорданом, я думал, что у него невероятное нападение, мне даже не стоит пытаться достичь такого. Но я с удовольствием смотрел на него в защите. Он просто запирает соперников. Если бы было нужно выбрать ещё одного, то я бы назвал Бена Уоллеса, он потрясающий. Скотти Пиппен тоже потрясающий, но я не уверен, что он превосходит Родмана и Джордана», — цитирует Уорлд Писа Fadeaway World.

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