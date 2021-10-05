В баскетбольном отделении «Барселоны» ожидаются огромные убытки

В баскетбольном отделении «Барселоны» в 2021 году ожидаются убытки в размере € 27,4 млн, сообщает 2Playbook. Как сообщает источник, несмотря на уход Адама Ханги и Виктора Клавера, а также пересмотр контракта Алекса Абринеса, зарплатный бюджет «Барселоны» не уменьшился, как ожидалось, а напротив — увеличился на € 1 млн.



Ожидаемая выручка клуба в нынешнем сезоне составит от € 12 млн до € 14 млн. Кроме того, на увеличение этой суммы может повлиять возможное снятие ограничений на количество зрителей на стадионе.



Хотя в настоящий момент в Испании разрешено проводить мероприятия при 80 процентах заполняемости трибун, в каталонском клубе решили открыть зал лишь на 40 процентов от максимально возможной вместимости.