Первый номер драфта-2021 выбыл из-за травмы голеностопа

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем выбыл из строя из-за травмы голеностопного сустава, сообщает Bleacher Report.



Каннингем получил повреждение на старте тренировочного лагеря «Пистонс» на прошлой неделе. Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси заявил, что травма первого номера драфта НБА 2021 года не носит серьёзного характера, но клуб не собирается форсировать восстановление 20-летнего баскетболиста.

«Во время тренировочного лагеря случаются повреждения, синяки и вывихнутые лодыжки, это неизбежная история. В данном случае с Каннингемом ничего серьёзного, всё будет нормально. Это очень лёгкое повреждение, но мы будем осторожны. Не хотим рисковать и рассчитываем на то, что он восстановится к следующей неделе», – заявил Кейси.