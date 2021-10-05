Леброн Джеймс показал свой новый роскошный инновационный центр

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс показал, как выглядит его новый инновационный центр, который откроется на платформе Nike.



В новом центре есть крупнейшая в мире установка для захвата движений спортсменов, полноразмерная баскетбольная площадка, трек для тестов на выносливость, 100-метровая беговая дорожка и тренировочное поле с искусственным покрытием. Также в центре установлены четыре климатические камеры, которые могут имитировать различные условия.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Леброна Джеймса.



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.