Стефен Карри отреагировал на введение новых правил в НБА
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об изменениях в правилах. Напомним, в межсезонье НБА внесла правки, цель которых — исключение неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с оппонентом.
В частности, особое внимание уделят движению, когда за счёт ложного манёвра соперник провоцируется на то, чтобы совершить прыжок с целью заблокировать бросок, после чего попадается на контакт с бросавшим. Судьи в таких случаях вынуждены назначать штрафные броски.
«Я до сих пор не знаю некоторых нюансов этих изменений. Поначалу могут возникать неловкие ситуации. Потребуется какое-то время на то, чтобы привыкнуть к новым правилам», – цитирует Карри Clutch Points.
Новость по темеСудьи НБА начнут выявлять неестественные движения игроков
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