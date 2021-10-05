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Агент назвал истинную причину желания Бена Симмонса покинуть «Филадельфию»

Агент назвал истинную причину желания Бена Симмонса покинуть «Филадельфию»
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Стало известно, почему защитник Бен Симмонс не хочет выступать за «Филадельфию Сиксерс». Баскетболист отказался приезжать в расположение команды и требует обмена в другой клуб.

Как сообщает инсайдер Кит Помпи со ссылкой на агента игрока Рича Пола, Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за «морального истощения». Агент подчеркнул, что руководство клуба не обращает внимание на душевное состояние и чувства Симмонса из-за того, что его контракт рассчитан на долгий срок.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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